Google має намір до 2017 року використовувати безпілотники для доставки товарів

Про це повідомляє BBC News з посиланням на керівника розробок засобів доставки Девіда Воса, передає Лента.ру.

«Наша мета — запустити комерційну компанію і почати роботу в 2017 році», — зазначив Вос на конференції з управління повітряним рухом, що проходить в передмісті Вашингтона.

Він не навів яких-небудь подробиць про те, який тип дронів буде використовуватись для цього, як буде реалізована ця послуга і які товари будуть постачатися в такий спосіб.

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Про те, що Google веде подібні розробки, стало відомо в 2014 році. Спочатку за проект Project Wing відповідав дослідницький підрозділ Google X.

Перші виготовлені безпілотники компанія протестувала в Австралії. Повідомлялося, зокрема, що апарати використовуватимуться для ліквідації наслідків стихійних лих або термінової доставки медикаментів.

Аналогічні проекти розробляє найбільша компанія в сфері інтернет-торгівлі Amazon. 24 липня 2015 року повідомлялося про досягнення перших домовленостей між НАСА і 13 компаніями, включаючи Amazon та Google з питань створення єдиної системи управління польотами дронов. Потенціал ринку повітряної кур'єрської доставки оцінюється в мільярди доларів щорічно.