Вчені пояснили походження алергії

Нове дослідження підтвердило гіпотезу про те, що алергічні реакції є помилкові. імунною відповіддю на нешкідливі речовини в навколишньому середовищі, передає Lenta.ru з посиланням на PLOS Computational Biology.

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Відомо, що імунна система людини сформувалася в ході еволюції, для протидії хворобам, які переносять черви-паразити. Однак після вигнання цих червів засобами сучасної медицини деякі складові імунної системи помилково сприймають за своїх ворогів алергени в їжі або повітрі.

Ніколас Фернхем з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини та його колеги розрахували методами обчислювальної біології, які білки в організмі червів-паразитів здатні викликати імунну реакцію, аналогічну алергічній. Вченим вперше вдалося виявити білок, повністю ідентичний тому, який кодується виключно генами рослин. Даний білок зустрічається в пилку і є одним з найбільш поширених алергенів.

"Алергія - це ціна, яку людство платить за порятунок від паразитів", - зазначив доктор Ніколас Фернхем.

У 2015 році вийшло кілька досліджень народів, що ведуть примітивний спосіб життя: в їх організмі виявили безліч бактерій і паразитів, які захищають їх від багатьох хвороб, характерних для сучасних індустріальних суспільств. Наприклад, втрата трепонем та інших кишкових мікробів (в достатку виявлених у мисливців-збирачів Південної Америки) може бути одним з факторів, що сприяють аутоімунним захворюванням (у тому числі коліту та хвороби Крона).