МАГАТЕ пропонує боротися з лихоманкою Зіка, стерилізуючи москітів радіацією

Як передає "Независимая газета", в МАГАТЕ стверджують, що за допомогою радіологічної стерилізації чоловічих особин популяцію комах можна придушити в межах населених пунктів протягом декількох місяців і ефективно контролювати.

За словами глави лабораторії МАГАТЕ з контролю за комахами-шкідниками Джорджа Хендрікса, "технологія стерилізації комах" практично повністю відпрацьована і проходить тестування в декількох країнах.

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"За останні 2 роки досягнуто серйозного прогресу, відпрацьовані багато аспектів, але залишаються деякі питання з доставкою та поширенням комах на цільовій території", - сказав він.

При цьому Хендрікс підкреслив, що цей метод ефективний тільки в поєднанні з іншими інструментами боротьби з комахами, в тому числі хімічним.

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Експерт лабораторії Константінос Бурціс пояснив, що апробована технологія передбачає вирощування мільйонів чоловічих особин в штучних умовах, їх стерилізацію за допомогою дозованого радіоактивного випромінювання і подальше поширення в проблемних зонах.

За його даними, випробування в Італії дозволили домогтися 80% скорочення популяції москітів, а тести в Китаї - її повної ліквідації.