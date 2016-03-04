Британські вчені заявили про прорив в лікуванні раку

Хоча нова терапія ще не була випробувана клінічно, і метод лікування на практиці може виявитися дуже дорогим, дослідники називають відкриття одним з найбільш перспективних в сфері боротьби з раком за останній час, передає Бі-бі-сі.

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Наголошується, що суть нової терапії - у дослідженні кожної індивідуальної пухлини та ідентифікації тих її частин, на які можна "націлити" імунну систему організму.

Спроби це зробити робилися і раніше, проте досі вченим не вдавалося ідентифікувати у різноманітній генетичний структурі раку "слабкі" ділянки. Зараз вони, можливо, знайдені.

Як кажуть лікарі, нова терапія доводить ідею індивідуального лікування до досконалості.

"Для кожного пацієнта по суті буде розроблятися унікальний метод лікування", - заявив професор Чарльз Суонтон з інституту раку Університетського коледжу.