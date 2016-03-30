Instagram збільшить тривалість відеороликів

Про це повідомляється в блозі компанії, передає Дождь.

За словами розробників, час, який користувачі в середньому витрачають на перегляд відео в Instagram, за останні півроку зросла на 40%. Більш довгі ролики дозволять розповідати історії іншого формату.

Крім того, користувачі iOS зможуть склеювати кілька роликів в один, відзначили в компанії.

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Нові функції з'являться у користувачів Instagram починаючи з 29 березня і протягом наступних місяців.

Завантаження відео з'явилося в Instagram в червні 2013 року. З тих пір ліміт в 15 секунд не змінювався.

Раніше УНІАН повідомляв, що Instagram випустила додаток Boomerang, призначений для створення коротких закільцьованих відеороликів.