Вчені пояснили, коли об'єдналися древні суперконтиненти

Дослідження авторів опубліковано в журналі Nature Geoscience, коротко про нього повідомляється на сайті університеті штату вайомінг університету (США), передає Лента.ру.

«У цьому новому дослідженні ми приходимо до висновку, що північ Лаврентія (Північна Америка) і південь Сибіру були об'єднані в періоди приблизно з 1,2-1,9 мільярда років до 700 мільйонів років тому», — сказав співавтор роботи Кевін Чемберлен із університеті штату вайомінг університету.

«Геологи, як детективи. Схоже, що ми прийшли на місце злочину після події та зібрали його воєдино шматки», — сказав Чемберлен. Він зазначив, що в дослідженні вчені виявили на різних територіях сучасних континентів, що раніше примикали один до одного, зразки одних і тих же порід.

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Розташування останніх, їх будова і хімічний склад вказували на спільне походження. Це означає, що раніше вони були єдиним цілим, зокрема, входили до складу об'єднаного суперконтиненту. Порівняння віку порід проводилося за допомогою уран-свинцевого методу.

Всього у ході роботи вчені виявили близько 250 дайок, порівняння порід з яких виявилося достатнім для побудови необхідної бази континентальних зразків віком 2700-500 мільйонів років. Вчені також працюють над більш молодими зразками (100-400 мільйонів років). Дослідження фахівців може бути корисним для прогнозування економічної доцільності майбутньої розвідки нафти і газу.

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