Apple програла китайській фірмі суд щодо товарного знаку "iPhone"
Китайська фірма Xintong Tiandi Technology, яка продає сумки, чохли для мобільних телефонів і інші шкіряні вироби під брендом "iPhone", виграла судовий спір проти Apple.
Рішення на користь китайської компанії виніс муніципальний народний суд Пекіна.
Виробник смартфонів домагався заборони на використання товарного знака iPhoneкомпанією Xintong Tiandi, яка зареєструвала його в Китаї в 2010 році, передає Російська служба ВВС.
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Apple ініціювала судовий процес ще в 2012 році, однак суди нижчої інстанції двічі відмовляли їй у задоволенні позову.
У постанові суду вищої інстанції йдеться, що позивач не зміг довести, що в 2007 році, коли Xintong Tiandi подала заявку на товарний знак, iPhone був добре відомим брендом у Китаї.
Смартфони виробництва Apple вперше надійшли в продаж в Китаї в 2009 році.
Обсяги продажів знизилися з 58 млрд доларів у другому кварталі минулого року до 50,56 млрд у нинішньому.