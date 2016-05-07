NASA показало знімок затонулого "серця" Плутона

Також агентство представило нову карту карликової планети, передає Лента.ру з посиланням на сайт NASA.

Плато Супутник утворене молодими і гладкими плитами з водяного льоду, зануреними в більш м'який, але щільний ландшафт з азотного льоду. NASA визначило глибину занурення цього за допомогою стереозображень, зроблених станцією New Horizons 14 липня 2015 року.

Дані знімки дозволили виміряти паралакс — зміну видимого положення об'єкта в залежності від позиції спостерігача. У загальному випадку перепад між найвищими і найнижчими точками на знімку досягає шести кілометрів. При цьому південна частина знімка штучно освітлена.

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Оновлена чорно-біла глобальна карта Плутона включає знімки всіх ділянок карликової планети, зроблені New Horizons в період з 7 по 14 липня 2015 року. Роздільна здатність зображення варіюється від 30 кілометрів на піксель (в лівому і правом, зверненому на Харон, краях карти) до 235 метрів на піксель. Останні зображення для карти були прийняті 25 квітня. Всі знімки повинні бути відправлені на Землю до початку осені.