Новий iPhone 7 буде представлений в трьох варіантах - ЗМІ

Про це напередодні з посиланням на свої джерела повідомило видання MobiPicker, передає РБК-Україна. Як зазначається, про три комплектації майбутнього флагмана від Apple стало відомо завдяки скріншоту від неназваного джерела.

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Згідно з наданою інформацією, виробництво телефонів на заводах Pegatron і Foxconn вже почалося.

Несподіванкою стало те, що iPhone 7 буде поставлятися в трьох, а не двох варіантах, як попередні флагманські моделі.

Так, очікуються наступні пристрої: iPhone 7, iPhone 7 Plus і iPhone 7 Pro (він же iPhone 7 Plus Premium).

У той же час, якщо щодо iPhone 7 все приблизно зрозуміло, а його версія "плюс" буде відрізнятися, швидше за все, великим розміром дисплея, то особливості iPhone 7 Pro залишається загадкою.

Ймовірно, що таємничий смартфон може отримати поліпшену подвійну камеру, порт Smart Connector, OLED-дисплей, або дисплей з більшою діагоналлю.

Нагадаємо, раніше в інтернеті з'явилися креслення iPhone 7, а також перший його знімок.