В Apple визнали, що ціни на iPhone зависокі, пообіцяли знизити

Про це в інтерв'ю індійському телеканалу NDTV заявив гендиректор американської компанії Тім Кук, передає РБК.

У відповідь на репліку ведучого про те, що навіть старі смартфони від Apple можуть коштувати в Індії дорожче, ніж у США, Кук сказав, що "дуже високою" ціна на iPhone стає через мита і податки.

"Ми хочемо зробити щось, щоб знизити її (ціну - Ред.) з часом тією мірою, якою зможемо", — додав Кук. За його словами, компанія розглядає кілька шляхів виконання цього завдання.

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Кук назвав своєю метою наблизити ціни на iPhone в Індії до їхньої вартості в США. При цьому Apple не хоче знижувати якість своїх пристроїв, тому конкурувати з іншими виробниками в інших цінових діапазонах компанія не має наміру, сказав Кук.

Раніше УНІАН повідомляв, що зниження продажів смартфонів iPhone в другому кварталі фінансового року призвело до скорочення виручки компанії Apple вперше за останні 13 років.