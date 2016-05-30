У Рівному розкопали старовинний посуд XV-XVII століття

Археологічні роботи проводяться в історичній частині обласного центру і можуть тривати ще два роки, передає 112 Україна.

Зазначається, що у Рівному в місцевої влади виникла ідея відтворити палац Любомирських - споруду кінця XVII - початку XVIIІ ст., у якій ще до 50-х років ХХ століття майже вирувало життя. Потім її зруйнувала вибухами радянська влада.

"Нині археологи у центрі, у історичній частині міста розкопують землю, відведено спеціальний майданчик. Викопано близько 7 шурфів з 15 запланованих. Там знайшли рештки глиняного посуду, кераміки і цегли. Відомо, що рештки посуду – це XV-XVІ ст., цегла орієнтовно виплавлена у XVІІ ст", - йдеться у повідомленні.

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Археологи сказали, що віддадуть посуд на експертизу і після неї скажуть, чи дійсно це старовинний посуд і чи дійсно він був у палаці Любомирських. Розкопки можуть тривати ще два роки.