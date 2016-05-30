Сьогодні Марс буде знаходитися на рекордно близькій відстані до Землі
12:06, 30 травня 2016Наука та IT
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30 травня Марс буде знаходитися на мінімальній відстані від Землі за останні 11 років. Як стверджують астрологи, при ясній погоді планету можна буде побачити неозброєним поглядом.
REUTERS
Член Китайського астрономічного товариства, генеральний секретар астрономічного товариства міста Тяньцзінь Лю Цзе повідомив, що 22 травня Марс увійшов в період протистояння і був віддалений від Землі на 76 млн км.
При цьому яскравість планети склала -2,1 m. На південному сході небосхилу протягом декількох тижнів ще можна розрізнити червонувату точку, передає Сіньхуа.
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За словами астрономів, після завершення періоду протистояння "червона планета" продовжить скорочувати відстань з Землею, і 30 травня наблизиться на мінімальну за останні 11 років відстань у 75,3 млн км.
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