Сьогодні Марс буде знаходитися на рекордно близькій відстані до Землі

Член Китайського астрономічного товариства, генеральний секретар астрономічного товариства міста Тяньцзінь Лю Цзе повідомив, що 22 травня Марс увійшов в період протистояння і був віддалений від Землі на 76 млн км.

При цьому яскравість планети склала -2,1 m. На південному сході небосхилу протягом декількох тижнів ще можна розрізнити червонувату точку, передає Сіньхуа.

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За словами астрономів, після завершення періоду протистояння "червона планета" продовжить скорочувати відстань з Землею, і 30 травня наблизиться на мінімальну за останні 11 років відстань у 75,3 млн км.