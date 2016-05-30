У сузір'ї Скорпіона виявили зірки з високим вмістом важких металів

Зірки, які входять в кластер, містять в собі велику частку елементів важче гелію і водню. Знімок кластера був опублікований на офіційному сайті телескопа, передає ZN.ua.

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Зірки також є змінними світилами, тобто їх яскравість змінюється з часом. Характер зміни яскравості зірок може розповісти дослідникам про їх масі, радіусі, температурі, склад та еволюції. Вік кулястого кластера NGC 6496 становить 10,5 мільярдів років, він розташовується на відстані 35 тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Скорпіона.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно астрономи виявили групу зірок, які швидко старіють. Це може змусити вчених змінити ряд положень сучасної теорії зоряної еволюції.