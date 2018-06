Вчені довели, що полігамія вигідна для жінок

Нове дослідження представлено в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Полігамія (багатоженство) зустрічалася в 80 відсотках давніх суспільств, але зараз зберігається головним чином у країнах Африкипівденніше Сахари. Вчені згодні в тому, що чоловікам такий шлюб корисний: у них більше потомства, ніж у моногамних чоловіків. Щоб відповісти на питання про користь і шкоду полігамії для жінок, американські антропологи порівняли соціально-економічне становище сімей двох типів (моногамних та полігамних) у 56 селах північної Танзанії, передає Lenta.ru.

Узагальнивши дані, вчені спочатку побачили передбачену іншими авторами картину: багатоженство пов'язане з низькою продовольчою безпекою (загрозою голоду) і поганим здоров'ям дітей. Однак цю закономірність можна пояснити тим, що полігамія частіше зустрічається у бідних (з інших причин) селах, розташованих в екологічно несприятливій місцевості.

Якщо ж порівняти моногамні і полігамні сім'ї в одних і тих же селах, то у других їжі було більше, а діти — здоровіші. Крім того, полігамні сім'ї виявилися багатшими худобою і обробляли більше орної землі.

Отримані висновки узгоджуються з теоретичними моделями, згідно з яким багатоженство служить стратегічним інтересам жінок (у суспільстві, де вони матеріально залежать від чоловіків і не заробляють самостійно). Автори дослідження відзначають, що заборона на багатоженство може пошкодити жінкам — особливо на територіях, де високий рівень майнової нерівності серед чоловіків. Така заборона обмежить жінок у виборі шлюбного партнера.