Стало відомо ім'я першого кандидата на пересадку голови в Китаї

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на газету New York Times.

"В матеріалі New York Times міститься лише одна правильна річ – ім'я людини, яка погодилась взяти участь в операції по трансплантації тіла. Все інше містить в собі масу помилок і побудовано на старій інформації, якій вже майже рік", — прокоментував публікацію нейрохірург Серджіо Канаверо .

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Як повідомляє NYT, Жень Сяопін з медичного університету Харбіна (Китай), колега і однодумець Канаверо, розповів про підготовку операції по пересадці голови, яку Ван Хуаньмін пройде в найближчому майбутньому.

Ця операція буде проводитися за допомогою тієї ж процедури і технологій по зрощенню нервових волокон, яку Канаверо і Сяопін розробляють для пересадки голови російського інженера Валерія Спірідонова, який першим погодився на подібну операцію в минулому році. 30-річний чоловік страждає від хвороби Вердінга-Хофмана. Через неї він прикутий до інвалідного крісла.

Лікарі і вчені, опитані New York Times, відзначають, що подібна процедура не здійсненна з медичної точки зору і що у неї багато етичних проблем, особливо враховуючи те, що вона проводиться на території КНР.