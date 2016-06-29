Медики назвали алкоголь фатальною причиною захворювання на рак

У результатах дослідження говориться, що близько 60% всіх випадків, пов'язаних зі смертю від раку в Новій Зеландії, викликаного вживанням алкоголю, припадає на жінок, що страждають від раку молочної залози. "За нашими оцінками, 71 смертельний випадок раку молочної залози у 2007 році і 65 - у 2012 році, був пов'язаний з вживанням алкоголю, а близько третини з них відбулися навіть тоді, коли в день вживалося менше двох напоїв", - зазначив співавтор дослідження Дженні Коннор, передає Lenta.ru.

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Він зазначив, що вживання алкоголю навіть у невеликих (які в даний час вважаються прийнятними) дозах призводить до ризику розвитку раку. Якщо жінки в цьому випадку в основному страждають на рак молочної залози, то чоловіки гинуть від інших видів онкологічних захворювань (раку ротової порожнини, глотки, стравоходу, гортані і печінки).

У своєму дослідженні вчені провели метаананализ декількох десятків міжнародних праць, присвячених з'ясуванню причин смертності від раку, і розглянули отримані дані стосовно Нової Зеландії.

Медики відзначають, що в середньому захворювання забирає у людини 10,4 року життя. Всього на онкологію, пов'язану з вживання алкоголю, припадає близько 4,2% смертей після 80 років.