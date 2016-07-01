Біохіміки запропонували діагностувати рак за допомогою паперової смужки вартістю 50 центів

14:03, 01 липня 2016
Наука та IT
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Група біохіміків з Університету штату Огайо запропонувала простий спосіб діагностики різноманітних захворювань, у тому числі онкологічних захворювань. Результати роботи представлені в журналі Journal of the American Chemical Society.

newsru.co.il

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на RNS.

Для проведення аналізів необхідно капнути трохи крові на спеціальну смужку і відправити її в лабораторію. Вартість смужки становить 50 центів.

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Дослідники відзначають, що на смужці розташовані позитивно заряджені іони, і з їх допомогою можна виявляти антитіла, які імунна система виробляє внаслідок впливу, наприклад, вірусів або бактерій. В лабораторії смужка досліджується з допомогою мас-спектрометра. Вчені відзначають, що смужка стійка до температурних змін, вологості і світла, а також може зберігатися щонайменше місяць.

Надалі вчені планують використовувати як біоматеріал слину і сечу.

Раніше вчені заявили про створення революційної терапії від лейкемії.

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