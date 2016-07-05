Apple запускає функцію запису в базу донорів органів

Про це повідомив глава корпорації Apple Тім Кук, передає Бі-бі-сі. Функція буде виконана у вигляді кнопки у програмі Health, яка за замовчуванням вже входить в пакет програм, що встановлюються на всіх iPhone. Однак нова кнопка буде доступна тільки на смартфонах, призначених для використання на території США.

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Тім Кук висловив надію на те, що нововведення допоможе вирішити проблему браку донорів: за статистикою уряду США, зараз черга на трансплантацію органів збільшується на одну людину, яка очікує, кожні 10 хвилин, і кожен день помирають 22 людини, які не дочекалися своєї черги.

За словами Кука, з такою ж проблемою свого часу зіткнувся засновник Apple Стів Джобс, якому довелося витримати нестерпні місяці очікування своєї черги на трансплантацію печінки у 2009 році.

Крім Apple інші високотехнологічні компанії, такі як Facebook, Google і Twitter, також працюють над новими засобами щодо залучення якомога більшого числа людей до реєстрації в якості донорів органів.