NASA показало карту світових зсувів

Роботу системи агентство проілюструвало, показавши картку світових зсувів, передає Lenta.ru. На представлених агентством зображеннях показані місця зсувів, що сталися у 2007-2013 роках, і число загиблих в результаті цього лиха людей. Окремо вчені приділили увагу Непалу, показавши детальні знімки місцевості до і після зсуву, а також дані моделювання DRIP-SLIP.

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Програма обробляє дані, отримані з американських супутників Landsat. Зокрема, пакет SLIP аналізує послідовність зображень одного і того ж місця з метою визначення змін вологості грунту та інших характеристик.

Пакет DRIP являє собою сукупність карт місцевостей, оновлюваних з періодичністю в 24, 48 або 72 годин, що дозволяє відслідковувати зміну рівня опадів на тій чи іншій території.

З допомогою цих інструментів можна спрогнозувати виникнення зсуву за 16 днів. Система в даний час проходить тестування, а повний каталог зсувів включає в себе поки тільки події, висвітлені в пресі і представлені в базах даних.