NASA показало карту світових зсувів
NASA представило пакет програм DRIP-SLIP з відкритим та доступним для вільного завантаження кодом, що дозволяє відстежувати зсуви на планеті.
Роботу системи агентство проілюструвало, показавши картку світових зсувів, передає Lenta.ru. На представлених агентством зображеннях показані місця зсувів, що сталися у 2007-2013 роках, і число загиблих в результаті цього лиха людей. Окремо вчені приділили увагу Непалу, показавши детальні знімки місцевості до і після зсуву, а також дані моделювання DRIP-SLIP.
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Програма обробляє дані, отримані з американських супутників Landsat. Зокрема, пакет SLIP аналізує послідовність зображень одного і того ж місця з метою визначення змін вологості грунту та інших характеристик.
Пакет DRIP являє собою сукупність карт місцевостей, оновлюваних з періодичністю в 24, 48 або 72 годин, що дозволяє відслідковувати зміну рівня опадів на тій чи іншій території.
З допомогою цих інструментів можна спрогнозувати виникнення зсуву за 16 днів. Система в даний час проходить тестування, а повний каталог зсувів включає в себе поки тільки події, висвітлені в пресі і представлені в базах даних.