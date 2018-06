Літак на сонячних батареях перелетів через Тихий океан (фото)

Як повідомляється в "Твіттері" Solar Impulse, літак сів на аеродромі в Маунтін-В'ю біля Сан-Хосе (штат Каліфорнія).

Літак пілотує швейцарець Бертран Пікар, який змінив Андре Боршберга, який керував ним протягом першої частини кругосвітньої подорожі.

Це був дев'ятий політ літака в ході кругосвітньої подорожі. Solar Impulse 2 відправився в політ через Тихий океан близько року тому. Затримки з його перельотами спричинені погодними умовами.

Хід польоту щохвилини контролюється p диспетчерської в Монако. Метеорологи та організатори перельоту постійно оновлюють інформацію, вибираючи для Solar Impulse 2 оптимальний маршрут.

Solar Impulse 2, сконструйований в Швейцарії, має розмах крил 72 метри і вагублизько 2,3 тонни.

На літаку встановлено 17 тисяч сонячних акумуляторних батарей, від яких працюють 4 електромотори. Теоретично літак здатний постійно перебувати в повітрі, оскільки накопиченої днем енергії вистачає на польоти вночі. Його швидкість становить близько 140 км/год.

