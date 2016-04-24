Літак на сонячних батареях перелетів через Тихий океан (фото)

10:44, 24 квітня 2016
Світ
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Літак на сонячних батареях Solar Impulse 2, що вилетів з Гавайських островів 21 квітня, приземлився в Каліфорнії.

/ twitter.com/solarimpulse

Як повідомляється в "Твіттері" Solar Impulse, літак сів на аеродромі в Маунтін-В'ю біля Сан-Хосе (штат Каліфорнія).

Літак пілотує швейцарець Бертран Пікар, який змінив Андре Боршберга, який керував ним протягом першої частини кругосвітньої подорожі.

Це був дев'ятий політ літака в ході кругосвітньої подорожі. Solar Impulse 2 відправився в політ через Тихий океан близько року тому. Затримки з його перельотами спричинені погодними умовами.

Хід польоту щохвилини контролюється p диспетчерської в Монако. Метеорологи та організатори перельоту постійно оновлюють інформацію, вибираючи для Solar Impulse 2 оптимальний маршрут.

Solar Impulse 2, сконструйований в Швейцарії, має розмах крил 72 метри і вагублизько 2,3 тонни.

На літаку встановлено 17 тисяч сонячних акумуляторних батарей, від яких працюють 4 електромотори. Теоретично літак здатний постійно перебувати в повітрі, оскільки накопиченої днем енергії вистачає на польоти вночі. Його швидкість становить близько 140 км/год.

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