Вчені назвали дві головні причини ранньої смерті

На думку вчених, в якості базових причин передчасної смертності на першому місці виступає куріння, а на другому - низька фізична активність, передає Lenta.ru. До таких висновків медики прийшли, провівши лонгітюдне дослідження чоловіків, які проживали в Гетеборзі (Швеція). Всього у вибірку вчених потрапили 792 осіб, народжених в 1913 році. За ними медики стежили протягом 45 років.

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Дослідження почалося в 1963 році, коли чоловікам було за 50 років. Тоді лікарі відстежували у чоловіків показники серцево-судинної системи. У 1967 році 656 осіб виявилися здатні скласти тест VO2 max, визначає максимальну здатність організму до поглинання і засвоєння кисню. Іншим з 792 чоловіків це робити було заборонено з медичних протипоказань. Дослідження учасників проводилися приблизно раз в 10 років.

У 2012 році автори проаналізували причини смертності людей. За результатами дослідження чоловіки були розділені на три групи (споживали 2.00, 2.26 та 2.56 літри кисню в хвилину), які ілюструють зв'язок між показниками VO2 max і ризиком передчасної смертності.

Виявилося, що чим більше організм здатний засвоювати кисень у ході фізичних вправ, тим менше ризик передчасної смерті.

Дослідження медиків враховує вплив інших факторів ризику, пов'язаних з підвищеним ризиком смертності: куріння, високий тиск і холестерин в крові. Як зазначається, низька переносимість аеробних навантажень виявилася безпосередньо пов'язаною з передчасною смертністю.