Австралійські інженери створили прототип рідкого термінатора

Вчені планують використовувати їх для отримання електронних схем, компоненти яких здатні перебудовуватися і створювати нові форми передає Lenta.ru. Принцип роботи «живого» металу нагадує рідкого робота-вбивцю з фільму «Термінатор 2: Судний день».

Читайте такожКитайські вчені створили прототип рідкого Термінатора

У серії експериментів учені занурили краплі металу галію у водний розчин солі з певним рівнем кислотності. Змінюючи хімічні властивості розчину, дослідники змогли змусити краплю змінювати форму і переміщатися в будь-якому напрямку. При цьому вони не використовували зовнішні механічні, електронні або оптичні стимулятори. Інженерам вдалося створити різні пристрої, наприклад, рухомі об'єкти, перемикачі і насоси, чия робота заснована на взаємодії металевих крапель розчину.

За словами вчених, їх розробка допоможе в майбутньому використовувати рідкі метали для створення дисплеїв, компоненти електронних пристроїв. У кінцевому рахунку, підкреслюють вчені, стане можливим побудувати гуманоїдні роботи, що нагадують Т-1000 з серії фільмів «Термінатор».

Т-1000 - головний антагоніст фільму «Термінатор 2: Судний день». Його роль виконав актор Роберт Патрік. Робот цілком складається з рідкометалевого сплаву, який може змінювати форму, колір і агрегатний стан. Він також здатний збиратися з окремих крапель.