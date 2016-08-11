Apple вперше за чотири роки оновить лінійку ноутбуків MacBook Pro - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

За словами співрозмовників, нові ноутбуки будуть більш тонкими, на екрані з'явиться сенсорна смуга, на яку можна буде винести функціональні клавіші. Також нові MacBook отримають більш потужний графічний процесор для просунутих користувачів, таких, як геймери, відзначають джерела.

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У той же час співрозмовники припускають, що нові ноутбуки, швидше за все, не будуть представлені 7 вересня, коли Apple планує презентувати новий iPhone.

У свій час співзасновник Apple Стів Джобс називав планшети як потенційну заміну персональних комп'ютерів, однак такі продукти, як MacBook Pro показали дивовижну стійкість.

Зокрема, продажі MacBook, включаючи серію Pro, минулого фінансового року зросли на 6%, до $25,5. У теж час, продажі iPad впали на 23%, до $23,2 млрд. Оновлення лінійки націлене на подальше збільшення продажів ноутбуків, відзначає Bloomberg.