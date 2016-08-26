Єврокомісія має намір провести реформу авторського права в інтернеті

У рамках реформи авторського права, яку розробляє Єврокомісія, видавці отримають право вимагати авторські відрахування з новинних агрегаторів і пошукових систем за публікацію фрагментів текстів, передає РБК з посиланням на Financial Times.

Читайте такожпошуковик Google створив для дітей

Пропозиції ЄК будуть опубліковані у вересні, пише видання. Їх метою є зменшити вплив на ринок великих операторів, таких як Google. На думку єврочиновників, сконцентрована в одних руках велика частка ринку в таких сегментах, як пошук, призводить до "розбалансованості" переговорів між творцями контенту і пошуковими системами.

В основі проекту — надання видавцям "екслюзивних прав" на контент. Це змусить пошукові системи і агрегатори погоджувати з постачальниками інформації умови її використання.

Раніше подібні спроби призвели до закриття сервісу Google News в Іспанії, де влада ввела обов'язковий збір за використання фрагментів тексту. У Німеччині видавці отримали право вимагати винагороди, проте багато з них, зазначає видання, відмовилися від висування вимог заради того, щоб їх матеріали з'являлися в агрегаторах.

Газета відзначає, що в основному запропоновані Єврокомісією заходи позначаться на бізнесі Google.