Нобелівський комітет назвав лауреатів у номінації «медицина»

У понеділок, шостого жовтня, були оголошені лауреати Нобелівської премії в номінації "медицина і фізіологія". Лауреатами стали дослідники з Франції Люк Монтеньє (Luc Montagnier) і Франсуаза Барр-Сінуссі (Francoise Barre-Sinoussi), а також німець Гаральд цур Гаузен (Harald zur Hausen), які працювали над вивченням вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і папіломавірусу, який викликає рак. Про це повідомляється на офіційному сайті премії, пише Лента.ру.

Сума Нобелівської премії цього року складає в кожній номінації 1,3 мільйона доларів.

Минулого року премія була вручена американцям Маріо Капеккі (Mario R. Capecchi) і Оліверу Смітісу (Oliver Smithies), а також підданому Великої Британії серові Мартіну Евансу (Martin Evans). Вони були удостоєні нагороди за дослідження основ введення специфічних генетичних модифікацій в організми мишей шляхом використання стовбурових клітин ембріонів. Зокрема, їм вдалося навчиться вимикати ті або інші гени в клітинах зародка (метод одержав назву "генетичного нокауту" - gene knockout).