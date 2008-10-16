Криза не зачепить мобілки та інтернет в Україні

Гендиректор ВАТ «Фарлеп-Інвест» Юрій ЧУЙКОВ вважає, що фінансова криза істотно не позначилася на українському ринку телекомунікаційних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на презентації нового бренду «Vega», під яким від сьогодні працюватиме група компаній «Фарлеп-Оптіма» («Фарлеп-Інвест» є її керуючою компанією).

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не довелося компанії коригувати свої плани та інвестиції у зв`язку зі світовою і внутрішньоукраїнською фінансовою кризою, Ю.ЧУЙКОВ зазначив: «Криза не криза, а телекомунікаційні послуги завжди потрібні. Думаю, коштів нам вистачить, і попит на наші послуги не зменшиться».

Крім того, за словами Ю.ЧУЙКОВА, багато експертів вважають, що в світі «найгіршу точку кризи вже пройшли» і ця криза не буде тривалою.

У свою чергу, директор з розвитку бізнесу ВАТ «Фарлеп-Інвест» Костянтин КОЛЕСОВ додав, що навіть в умовах кризи попит на телекомунікаційні послуги зростає. За його словами, для багатьох криза вилилася в необхідність шукати нові напрямки роботи, нових партнерів по бізнесу, нових клієнтів, а такі пошуки - це, насамперед, «телефон та Інтернет».