Акції Apple подешевшали після показу нових ноутбуків

Акції Apple на біржі Nasdaq 14 жовтня, в день, коли компанія анонсувала оновлену лінійку ноутбуків, подешевшали більш ніж на 5 відсотків.

До кінця торгової сесії за одну акцію Apple давали 104,08 долара. За останні три місяці капіталізація Apple впала на 40 відсотків.

Варто зазначити, що за день до презентації папери Apple подорожчали на 13 відсотків. Такого зростання акції компанії не показували з 1999 року. Можливо, що зниження котирувань 14 жовтня було корекцією різкого зростання.

Нові ноутбуки Apple мають покращену відеосистему Nvidia GeForce 9400M, а також суцільнометалевий корпус з алюмінію. Крім того, Apple знизила ціну класичного MacBook до 999 доларів. Він став першим ноутбуком компанії дешевшим 1000 доларів.

Лента.ру