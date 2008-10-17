Фахівці з'ясували, чому зламався Великий адронний коллайдер

Фахівці Європейського центру ядерних досліджень (CERN) у четвер опублікували попередній звіт про розслідування причин поломки Великого адронного коллайдера, що сталася 19 вересня, повідомляє Лента.ру.

Учені дійшли висновку, що причиною аварії став збій в електричному ланцюзі, що виник при підвищенні сили струму на дипольному магніті. Електрична дуга, що виникла в результаті збою пробила ємність з рідким гелієм, який використовується для охолоджування встановлених в коллайдері магнітів.

В результаті один з магнітів сектора 3-4, в якому сталася поломка, вийшов з надпровідного стану і нагрівся до 100 градусів Кельвіна (-173 за Цельсієм). Крім того, в тунель ВАКа вилилося близько тонни рідкого гелію, а в деяких частинах тунеля був порушений вакуум.

Відразу ж після виникнення збою спрацювали системи забезпечення безпеки коллайдера, які звели до мінімуму наслідки аварії. За твердженням CERN, жодних проблем з відновленням роботи коллайдера і запобіганням подібним аваріям в майбутньому учені не матимуть.

Як повідомлялося раніше, на ремонт Великого адронного коллайдера у учених піде декілька місяців. Очікується, що робота найбільшого в світі прискорювача елементарних частинок буде відновлена в 2009 році.