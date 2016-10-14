Samsung очікує збитків в $3 мільярди через проблеми з Galaxy Note 7

Загальні прямі збитки південнокорейського виробника електроніки Samsung Electronics через припинення продажів смартфонів Galaxy Note 7 складуть близько 7 трильйона вон (6,17 мільярда доларів).

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Ренхап.

"Опитані ним південнокорейські аналітики включили в цю суму витрати на вилучення телефонів з продажу та упущену вигоду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в свою чергу, Samsung Electronics заявила, що через припинення продажів Galaxy Note 7 очікує скорочення своєї операційної прибутку більш ніж на 3 трильйона вон (3 мільярди доларів) протягом двох кварталів - у четвертому кварталі 2016 року і в першому кварталі 2017 року. У компанії підкреслили, що вона тепер зосередиться на розширенні продажу інших флагманських апаратів - Galaxy S7 і Galaxy S7 Edge.

"Крім того, компанія приділить особливу увагу безпеки своєї продукції для споживачів, внісши значні зміни в процедуру контролю якості", - зазначалося в прес-релізі.

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Після публікації цієї заяви акції Samsung Electronics на сеульській фондовій біржі зросли в ціні на 0,45%. 11 жовтня, коли Samsung заявила про завершення продажів Galaxy Note 7 і попросила користувачів цих пристроїв відключити смартфони через ризик самозаймання, акції компанії подешевшали майже на 8 %. Це найсильніше падіння котирувань виробника за один день з жовтня 2008 року. Всього за кілька годин Samsung втратила 17 мільярдів доларів ринкової капіталізації.

Останнім часом Samsung зазнає величезних збитків у зв'язку з невдалим дебютом смартфона Galaxy Note 7, який довелося відкликати з ринку через проблеми з акумуляторними батареями. 2 вересня компанія оголосила про припинення продажів новинки, яка 1 жовтня знову надійшла на ринок з нібито усуненою проблемою. Однак мимовільні загоряння апаратів продовжилися, і всього через 10 днів керівництво корпорації "з міркувань безпеки" оголосило про повну зупинку виробництва цих смартфонів, які мали скласти конкуренцію iPhone 7 американської корпорації Apple.