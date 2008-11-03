Кіберзлочинність захлинула Британію

У Великобританії зростає кількість злочинів у сфері високих технологій - в 2007 році їх кількість збільшилася на 9% проти 2006 року, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-бі-сі.

За даними компанії Garlik, що займається проблемами комп`ютерної безпеки, торік у в Сполученому Королівстві було вчинено більше 3,5 млн. кіберзлочинів. Здебільшого вони пов`язані з шахрайством, а також розсилкою електронних листів з погрозами чи образами.

Згідно з дослідженням, останнім часом помітно зросла частка фінансового шахрайства в інтернеті. Впродовж 2007 року було зафіксовано більше 250 тисяч таких випадків - це на 20% більше, ніж на рік раніше. При цьому фахівці вважають, що кількість фінансових махінацій в мережі зросте ще більше через кредитну кризу.

У доповіді наголошується, що такі злочини скоюються все більш професійно, а владі постійно доводиться шукати нові методи боротьби з тими, хто використовує можливості віртуального простору на користь кримінальних структур.

Поширеним видом кіберзлочинів у Британії стала торгівля особистими даними громадян. За оцінками компанії Garlik, в 2007 році чорний ринок конфіденційної інформації зріс удвічі.

Більше 2 млн. британців поскаржилися минулого року на порушення недоторканності їх приватного життя. Йдеться про такі види "віртуального харасменту" як відправка електронних листів з погрозами або образами і спроби шантажу.

Хоча доповідь Garlik констатує зростання кількості кіберзлочинів, багато фахівців упевнені, що це лише верхівка айсберга.

"Злочинність у віртуальному просторі коштує країні сотень мільйонів щорічно. Самі лише роздрібні продавці втратили більше 270 мільйонів фунтів у 2007 році через інтернет-шахрайства. І це тільки дані, надані банками", - говорить Ендрю Гудвіл з компанії The 3rd Man, яка спеціалізується на відверненні злочинів, пов`язаних з банківськими картками. На його думку, будь-яка людина, що користується інтернетом, може стати ціллю інтернет-злочинців.