Кабмін вирішив об'єднати комп'ютерні ресурси

Кабінет Міністрів схвалив концепцію Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

За словами міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, концепцію розробило Мінекономіки для того, щоб в Україні з’явився механізм опрацювання великих інформаційних масивів у різних сферах соціально-економічної діяльності.

«У провідних країнах світу така проблема вирішується саме за допомогою грід-технологій… Створення подібних систем радикально поліпшить ефективність використання сукупних комп`ютерних ресурсів країни, дасть принципово нові можливості для вирішення складних завдань і проблем науки, охорони здоров`я, економіки, освіти», - переконаний Б.ДАНИЛИШИН.

Довідка УНІАН. Грід (англ. - мережа) або грід-інфраструктура - це розподілена програмно-апаратна комп`ютерна мережа з принципово новою організацією обчислень і управління потоками завдань і даних.

Така комп`ютерна інфраструктура призначена для об`єднання обчислювальних потужностей різнооманітних організацій. На основі технології Грід (грід-технології) здійснюється інтеґрація реґіональної та навіть національної обчислювальної комп`ютерної інфраструктури для створення об`єднаних інтернаціональних ресурсів, щоб вирішувати великі науково-технічні завдання. У Грід передбачена інтеґрація великого обсягу географічно віддалених комп`ютерних ресурсів. В ідеальному випадку користувачу не потрібно знати, де розміщено ресурси, які він використовує (у цьому і є аналогія з мережею електропостачання).