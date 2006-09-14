Honda представила новий Civic Type-R (фото)

Компанія Honda розповсюдила перші офіційні відомості, стосовно нового покоління "гарячого" хетчбека Honda Civic Type-R. Міжнародний дебют новинки відбудеться на Паризькому автосалоні, який пройде восени 2006 року, а її продаж стартує у першому кварталі 2007 року.

Новий Type-R побудований на базі тридверної версії Honda Civic Type-S, але відрізняється від неї ще агресивнішим дизайном кузова і наявністю під капотом сильнішого мотора: дволітрового "атмосферника", потужність якого досягає відмітки в 201 кінську силу на 8000 оборотах на хвилину. Цей двигун - модернізована версія вже відомого мотора від попереднього покоління Type-R, який, також отримав нові балансирні вали і оснащується дросельною заслінкою з електронним приводом.

Крім того, новий мотор оснащений модернізованою системою зміни фаз газорозподілу i-VTEC, яка перемикається в потужнісний режим на нижчих оборотах - з 5200 оборотів на хвилину. Водієві про це нагадує спеціальний індикатор, розташований у правій частині електронної шкали тахометра.

В результаті, з нуля до ста кілометрів на годину Civic Type-R може прискорюватися за 6,6 секунди, а його максимальна швидкість складе 235 кілометрів на годину. Ці показники майже повністю співпадають з характеристиками попереднього покоління "гарячого" хетчбека, проте, за словами розробників, новинка відрізняється "живішим" характером і розженеться до максимальної швидкості трохи швидше.

Нагадаємо також, що тридверна версія Honda Civic на 20 міліметрів ширша за аналогічну п`ятидверну модифікацію, а новий Type-R ще й на 15 міліметрів нижче. Крім того, у "гарячого" хетчбека жорсткіший кузов і власні настройки підвіски, у якій використовуються більш жорсткі амортизатори і сайлент-блоки. Нарешті, вже у базовій версії Type-R отримає стильні 18-дюймові колісні диски з покришками розмірності 225/40.

У салоні нової версії Honda Civic з`явилося обшите шкірою кермо, справжні спортивні сидіння, а також алюмінієві накладки на педалі і короткохідний важіль перемикання передач.

Відзначимо також, що крім звичайного Type-R у Honda збираються випускати ще і полегшену на 40 кілограмів версію цього хетчбека. Такий автомобіль планується використовувати для підготовки гоночних автомобілів FIA Group N і Group A.

Лента.ру