У Росії назвали причину аварії космічної вантажівки "Прогрес"

У Центрі управління польотами пояснили, чому космічна вантажівка "Прогрес МС-04" не вийшла на потрібну орбіту.

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"Транспортний вантажний корабель "Прогрес МС-04" не вийшов на орбіту ІСЗ через аварійне відключення двигуна третього ступеня ракети-носія на 383 секунді польоту", - йдеться в повідомленні Центру, передає ТАСС.

Нагадаємо, російський космічний вантажний корабель "Прогрес МС" розбився. Його уламки ймовірно впали в Туві. Зараз організовані пошуки уламків космічної вантажівки. Офіційного підтвердження інформації поки немає.

Раніше повідомлялося, що ракета-носій "Союз-У" з "Прогресом" стартувала з Байконура, відбулося відділення корабля від третього ступеня ракети. На борту корабля 2,5 тонни вантажу, зокрема, паливо для дозаправки МКС, вода і повітря, наукове обладнання та комплектуючі, контейнери з продуктами харчування, одяг, медикаменти та засоби особистої гігієни для членів екіпажу.