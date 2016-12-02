Опубліковано відео падіння російського "Прогресу"

Відповідне відео було опубліковано на Youtube.

При цьому в підписі до відео наголошується, що офіційного підтвердження про те, що на відео саме уламки корабля - немає.

Як повідомили в "Роскосмосі", до 382 секунди політ ракети-носія проходив штатно. Після 382 секунди польоту приймання телеметричної інформації припинилося.

За попередньою інформацією, в результаті нештатної ситуації втрата ТГК сталася на висоті близько 190 км над важкодоступною безлюдною гірською територією республіки Тива, і більшість фрагментів згоріли в щільних шарах атмосфери.

Зазначимо, що уламки вантажного космічного корабля «Прогрес» впали в 60-70 кілометрів на захід від міста Кизил в Туві.

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Раніше повідомлялося, що ракета-носій "Союз-У" з "Прогресом" стартувала з Байконура, відбулося відділення корабля від третього ступеня ракети. На борту корабля було 2,5 тонни вантажу, зокрема, паливо для дозаправки МКС, вода і повітря, наукове обладнання та комплектуючі, контейнери з продуктами харчування, одяг, медикаменти та засоби особистої гігієни для членів екіпажу.