Ефіопське радіо в Канзасі і американська станція в Південній Кореї: голландці створили карту радіостанцій світу

У Голландії дизайн-студії Puckey і Moniker створили карту радіостанцій світу Radio Garden. Карта дає змогу слухати радіостанції різних країн, пише "The Atlantic".

Зазначається, що до Radio Garden входять також онлайн-радіо.

«Ви можете піймати ефіопську станцію розмовного жанру в Канзасі і налаштуватися на американське радіо посеред Південної Кореї», - розповів Джонатан Паки, один з творців Radio Garden.

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При цьому, за словами Паки, Radio Garden має показати користувачам, що «радіо не має кордонів». Для цього використовували не політичну карту світу, а супутникові знімки, на яких не видно кордонів між державами.

Розробники зазначають, що кількість радіоточок на карті збільшилось на користь Азії та Африки, при цьому поки що більшість радіостанцій на карті розташовуються в Європі та Америці.