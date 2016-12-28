NASA показало знімок велетенського шестикутника на Сатурні

Про це повідомляється на сайті NASA.

На знімку зображено велетенський гексагон, освітлений сонцем.

Фотографія зроблена 9 вересня 2016 року за допомогою ширококутної камери космічного апарату Cassini, коли він був розташована на відстані 1,2 мільйони кілометрів від планети.

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Роздільна здатність знімка становить 74 кілометри на піксель.

Місія Cassini-Huygens є спільним проектом NASA та Європейського космічного агентства. Її основною метою є дослідження Сатурна, його кілець і Титана, найбільшого супутника планети.

Для цього 15 жовтня 1997 року з мису Канаверал у Флориді був запущений автоматичний космічний корабель. 1 липня 2004-го він вийшов на орбіту Сатурна. 25 грудня 2004 року від супутника відокремився зонд Huygens, який 14 січня 2005 року висадився на поверхні Титану. Завершення роботи апарату Cassini заплановано на осінь 2017 року.