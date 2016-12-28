Хакери показали, яким планшетом користуються жителі КНДР (фото)

Про це пише Motherboard.

Флоріан Гранау розповів, що пристрій працює на модифікованій версії Android і має безліч обмежень. Їм вдалося з'ясувати, що виробництвом гаджета займається китайська компанія Hoozo.

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На планшет завантажений PDF-файл з інструкцією по використанню, кілька політичних і пропагандистських книг, а також освітні програми з китайським, російським та французькимсловниками. Крім цього на ньому встановлені програми для підключення до мовлення місцевого телебачення і закритої північнокорейської комп'ютерної мережі.

Можливість установки додатків на планшет обмежена системою захисту. При спробі запустити скачані файли система перевіряє їх криптографічну підпис. Її отримують лише ті об'єкти, які були створені планшетом під час його роботи, або пройшли державну цензуру.