Вчені назвали новий вид приматів на честь головного героя "Зоряних воєн"

Дослідження групи вчених із Зоологічного товариства Лондона опубліковано в журналі American Journal of Primatology, повідомляє «Бі-бі-сі».

Новий вид приматів схожий на белобровних гібонів хулоків, що мешкають в джунглях Азії, у яких не тільки білі брови, але і світла борода. Відкритий вченими вид гібонів відрізняється відсутністю бороди.

Доктор Сем Тарвей з Зоологічного товариства Лондона, який брав участь у дослідженні, пояснив Бі-бі-сі, що гібони були виявлені в регіоні, де чисельність багатьох тварин стрімко скорочується через звуження ареалу проживання і браконьєрства.

За оцінкою вчених, в Китаї живуть близько 200 гібонів нового виду. Популяція цих гібонів є також в М'янмі, але точне число особин, що мешкають там, невідомо. Вчені попереджають, що новий вид гібонів знаходиться на межі знищення.