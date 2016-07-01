Вчені отримали частинку Юпітера на Землі

Стаття авторів опублікована в журналі Physical Review B, передає N+1.

Металевий водень виникає при дуже високому тиску (близько мільйона атмосфер) і високих температурах. Такі умови існують в ядрах планет-гігантів на зразок Юпітера або Сатурна. Металевий водень є хорошим провідником електрики, оскільки електрони і протони в ньому існують роздільно. Тому вчені припускають, що потужні електроструми породжують магнітне поле Юпітера.

Читайте такожВчені відкрили три потенційно придатні для життя планети

У лабораторії фізики спостерігали за перетворенням водню з рідкого діелектрика в рідкий метал. Щоб довести речовину до такого стану, її затисли між двох кінчиків алмазу, розмір яких не перевищував 100 мікронів, і нагріли з допомогою коротких спалахів лазера, інтенсивність яких щоразу зростала. Дослідники довели водень до температури близько 1900 градусів Цельсія і піддали його тиску в 1,1-1,7 мегабар.

У результаті вченим вдалося зареєструвати перехід водню в стан рідкого металу. Це подія спостерігалася не безпосередньо, оскільки речовина переходить в інший стан за частки секунди, а потім так само швидко руйнується. Замість цього вчені спостерігали за зміною коефіцієнта пропускання і відбиття.

Даний экперимент допомагає пояснити, які процеси можуть відбуватися в надрах газових гігантів. Також, на думку вчених, у майбутньому металевий водень може бути використаний в якості ракетного палива або як надпровідник, здатний існувати в кімнатній температурі.

Нагадаємо, вчені NASA опублікували зображення великого червоного плями на поверхні Юпітера, яке являє собою гігантський ураган.