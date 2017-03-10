Дослідники навчилися зберігати інформацію в одному атомі

Зараз один біт у звичайних жорстких дисках займає близько мільйона атомів. У 2012 році був встановлений попередній рекорд — 12 атомів, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Це досягнення, яке потенційно зможе змінити спосіб пристрою зберігання даних у майбутньому. Зазначається, що в дослідженні вчені використовували гольмій, помістивши дані на один його атом: цей метал підходить для створення магніту з одного атома, оскільки містить багато неспарених електронів, що створюють сильне магнітне поле. До того ж, вони розташовані близько до ядра атома, тому захищені від зовнішніх впливів.

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"Це важлива віха. Нарешті стабільність магнітів була незаперечно доведена на одному атомі", — зауважив фізик з Делфтського технічного університету Сандер Отто.

Як розраховують автори дослідження, цей спосіб запису даних дозволить підвищити їхню щільність у тисячі разів.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські вчені записали в ДНК найбільшу на сьогоднішній день кількість даних - 200 мегабайт.