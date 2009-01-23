Почалася розробка гелевидного ракетного палива

Великий колектив дослідників почав роботу над створенням гелевидного ракетного палива. У розробці беруть участь інженери і фахівці харчової промисловості, повідомляється в прес-релізі Університету Пурдью.

У сучасних ракетах використовується рідке або тверде паливо. При використанні рідкого палива існує небезпека витіку, а тверде не дає змоги гнучко варіювати параметри горіння. Науковці вважають, що гелевидне паливо, поєднуючи характеристики твердого і рідкого, допоможе подолати ці труднощі.

Передбачається, що паливо розпилюватиметься до камери згоряння. Потужність двигуна регулюватиметься зміною розміру і кількості крапель. Проте властивості гелів вивчені значно гірше, ніж властивості рідин і твердих тіл. Оскільки в харчовій промисловості гелевидні речовини використовуються відносно часто, розробники нового палива вирішили скористатися досвідом колег. Впродовж дослідження буде створена комп`ютерна модель, утворення і поводження в двигуні крапель різного розміру.

Проект фінансується дослідницьким відділом американської армії. На п`ятирічну розробку палива відомство виділило 6,4 мільйона доларів.

Лента.ру