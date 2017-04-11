Вчені виявили розтріскування кори Венери

Французькі та американські вчені показали, що сучасна літосфера Венери розтріскується і нагадує стародавню земну кору. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature Geoscience.

Фахівці в лабораторних умовах відтворили умови, які, на їхню думку, характерні для надр Венери. Зокрема, вчені в колоїдному розчині наночастинок створили аналоги мантійних плюмів — висхідних від ядра до кори потоків гарячої мантії, які з внутрішньої сторони планети стоншують літосферу.

Читайте такожESA показало полярні вихори на південному полюсі Венери (фото)

Лабораторні дослідження показали, що в деяких місцях мантія може вирватися на поверхню планети, а її розтікання по корі може спровокувати субдукцію — занурення однієї ділянки літосфери під іншу.

Лабораторні дані вчених підтверджуються спостереженнями Венери, зокрема, існуванням вінців Кетцальпетлатль та Артеміда, які, ймовірно, виникли в результаті активності мантійних плюмів.

Дослідження вчених показує, що на Венері можуть бути присутні деякі елементи тектонічної активності, зокрема, субдукция фрагментів планетної кори. Фахівці вважають, що в даний час літосфера другої по віддаленості від Сонця планети системи нагадує стародавню земну кору. Дослідження процесів, що відбуваються на Венері, дозволить вченим зрозуміти механізми, за допомогою яких на Землі виникла тектонічна активність.