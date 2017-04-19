Xiaomi представила новий флагманський телефон з подвійною камерою

Китайська компанія Xiaomi анонсувала випуск смартфона Mi6 з подвійною камерою і флагманськими характеристиками. Інформацію про пристрій компанія опублікувала в Twitter.

Смартфон отримав FullHD-дисплей (діагональ 5,15 дюйма) з фільтром синього кольору і мінімальним значенням яскравості в один ніт для захисту очей. Камера виконана за аналогією з iPhone 7 Plus: обидва модулі мають дозвільний розмір 12 мегапікселів і оптичну стабілізацію, одна з них дає дворазовий зум і можливість створювати портретні знімки з розмиттям фону.

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Mi6 має восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 835, шість гігабайт оперативної пам'яті до 128 гб накопичувача без підтримки карт пам'яті. Корпус пристрою виконаний зі скла і металу. Смартфон доступний в трьох кольорах: чорний, білий і синьо-золотий. Разом з ним компанія випустить преміальну версію з корпусом з кераміки.

Найдешевша версія апарату з 64 гігабайтами накопичувача обійдеться в 2,5 тисячі юанів. Версія з 128 гігабайтами оцінена в 2,9 тисячі юанів. Найдорожча модифікація з керамічним корпусом коштує три тисячі юанів. Продаж почнеться в Китаї 28 квітня.