Команда з Дніпра з проектом орбітальної станції увійшла до топ-10 хакатону NASA (фото, відео)

Команда з шести молодих інженерів з Дніпра пройшла відбірковий етап в космічному хакатоны NASA Space Apps Challenge 2017 в категорії Peoples' Choice. Про це повідомляється на сторінці команди Spacer у Facebook.

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Проект Diversity пропонує "земну" модель орбітальної станції, яка стане лабораторією для досліджень з імітацією умов космосу для всіх бажаючих. Таким чином інженери хочуть підготувати нове покоління дослідників.

Автори проекту пояснюють, що Diversity - це свого роду хаб, який містить: Software набір (віртуальний помічник, середовище моделювання компонентів станції та інструменти доповненої реальності); Hardware набір (швидко збирані надувні відсіки станції, інструменти для випробувань, засоби 3D-друку, набір електронних пристроїв); засоби імітації життя на орбітальній станції.

Державне космічне агентство України 19 травня повідомило, що до топ-25 хакатону NASA Space Apps Challenge 2017 пройшли дві українські команди. Голосування триває.

Другий проект – це Autonomous Smart Village – концепція розумного поселення, яку запропонували одеські школярі. «Інтелектуальні системи управління в поєднанні з розгалуженою космічною інфраструктурою дозволять зробити життя землян максимально комфортним і безпечним, а також ефективно використовувати ресурси», - переконана команда.