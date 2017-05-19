У пошуках життя NASA хоче глибше копнути Європу

Американське космічне агентство NASA оголосило конкурс на найкращу концепцію експериментів для програми досліджень Європи, супутника Юпітера, на поверхню якого повинен висадитися космічний зонд.

Цей супутник Юпітера, як вважають планетологи, під своєю крижаною оболонкою має глибокий океан рідкої води. Через цю особливість Європа стала одним з перших кандидатів на пошук життя у Сонячній системі, передає Бі-бі-сі.

NASA та інші космічні агентства вже протягом кількох десятиліть займаються розробкою планів висадки на Європі. Нещодавно вони отримали підтримку американського конгресу.

Вчені сподіваються, що такий апарат буде запущений вже у 20-х роках нашого століття.

Хоча NASA поки не має конкретної програми запуску, агентство заявило, що має у своєму розпорядженні фінанси для проведення конкурсу ідей про наукову сторону майбутньої експедиції.

"Можливість посадки апарату на поверхню цього загадкового крижаного місяця, апарату, який зможе приступити до дослідження світу, що має, може ймовірно, життя, перебуває в центрі концепції, що розглядається вченими NASA", - заявив Томас Цурбюхен, голова наукового відділу NASA.

У доповіді науковців йдеться про посадочний апарат на чотирьох опорах, який зробить посадку за допомогою системи Sky Train, відпрацьованої на Марсі в 2012 при висадці пересувної лабораторії "Кьюріосіті". Однак при цьому буде використовуватися трос набагато більшої довжини з метою уникнути забруднення поверхні Європи ракетним паливом.

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Ймовірно, майбутній зонд буде мати спеціальну пилку, яка повинна буде пропиляти поверхневий лід на глибину не менше 10 см, де залягають шари льоду, на які не впливає поверхнева радіація.

Вчені вважають, що якщо в поверхневих шарах льоду є життя, земні прилади зможуть визначити його наявність, фіксуючи концентрації мікробних клітин у кількості 100 клітин на кубічний сантиметр.

Хоча крижана оболонка Європи має товщину до 100 км, вивчення її поверхні може дати вказівки на те, що відбувається під нею у підлідному океані.

У цій крижаній оболонці відбувається вкрай повільний дрейф крижаних плит, що мають різну температуру. Такі плити або крижані діапіри, як вони називаються у тектоніці, можуть нести із собою з глибин океану сліди органічного життя.

"Посадковий апарат повинен отримати найсвіжіший і найчистіший зразок льоду. Цього можна досягти або шляхом глибокого буріння, або за рахунок висадки у місці, де щойно стався викид льоду або води з великої глибини", - заявив Курт Нейбур, член наукової групи NASA.

Знімки, отримані орбітальним телескопом "Хаббл", вказують на можливу наявність гейзерів, які можуть викидати лід на поверхню Європи.

Запуск посадкового апарату планується здійснити через кілька років після прольоту повз Європи апарату "Європа Кліппер", запуск якого планується на початок 20-х років.