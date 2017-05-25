З Нової Зеландії в космос запустили ракету з двигуном, надрукованим на 3D-принтері (фото, відео)

З комерційного космодрому в Новій Зеландії в космос відправили надлегку ракету з двигуном, надрукованим на 3D-принтері. Крім того, це перший в історії країни запуск ракети в космос, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожУ США вперше запустили ракету Vector-R, яка зможе виводити на орбіту дешеві супутникиРакета-носій надлегкого класу Electron американської аерокосмічної компанії Rocket Lab стартувала з східного узбережжя Північного острова Нової Зеландії.

Нова Зеландія стала одинадцятою країною в світі, з території якої був проведений пуск космічної ракети. Це перший випробувальний запуск ракети з трьох запланованих найближчим часом.

Повідомляється, що ракета-носій Electron, швидкість якої склала 27 тис. км/год, досягла орбіти через 2,5 хвилини після старту. Новозеландські ЗМІ зазначають, що це перший успішний запуск ракети-носія з комерційного космодрому: Electron стартував з майданчика, що належить компанії Rocket Lab.

Це перший в світі приватний космодром, будівництво якого закінчилося в вересні 2016 року. Його планують використовувати для запуску надлегких ракет-носіїв.

Пуск повинен був відбутися 22 травня, але переносився кілька разів через несприятливі погодні умови.

Як розраховують в компанії Rocket Lab, ракета Electron, здатна нести вантаж до 225 кг, буде доставляти різні вантажі на низьку навколоземну орбіту - на висоту від 300 до 500 км над поверхнею планети. Про створення першої в світі акумуляторної ракети Rocket Lab повідомила два роки тому. Тоді ж заявили, що її двигун практично повністю надрукований на 3D-принтері.

На відміну від багаторазових ракет SpaceX, Electron може використовуватися тільки один раз. Кожен запуск буде обходитися приблизно в 5 млн доларів, що вважається невеликою сумою для запуску ракети. Компанія раніше планувала почати здійснювати комерційні запуски невеликих супутників вже в 2017 році.