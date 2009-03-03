Кодекс поведінки бойових роботів потрібен не фантастам, а військовим

Самокеровані бойові роботи, які у майбутньому мають брати участь у війнах і збройних конфліктах, повинні "жити" відповідно до суворих правил, щоб не становити загрози для людства, а також вчитися етиці ведення війни. Такі висновки, як повідомляє The Times, містяться в доповіді, підготовленій Каліфорнійським державним політехнічним університетом для ВМС США.

Це дослідження, як уточнює видання, перша серйозна робота, присвячена етиці поведінки бойових роботів, серйозно розглядає їх як солдатів, здатних ухвалювати самостійні рішення на полі бою. До того ж у доповіді містяться висновки щодо того, що пізнавальна діяльність робота в перспективі може перевершити людську.

За словами представника університету, думка про те, що робот здатний робити лише те, на що він запрограмований, є застарілою. Сучасне програмне забезпечення розробляється безліччю фахівців. Окремі учасники таких проектів можуть не знати особливостей програми в цілому. Відповідно, окремі елементи програмного коду в поєднанні можуть дати найнесподіваніший результат без відповідної практичної перевірки.

Науковці також пропонують своє бачення вирішення проблеми. На їх думку, нові роботи не повинні одразу відправлятися на поле бою, а заздалегідь проходити період навчання, засвоюючи, що є правильним, а що неправильним. Окрім цього, дослідники порушили ряд інших спірних питань, щодо відповідальності за наслідки дій роботів, боротьби з хакерами, а також необхідності функції самознищення.

Лента.ру