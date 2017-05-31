Вчені знайшли на Марсі сліди ґрунтових вод у кратері Гейла

Міжнародна група вчених виявила на Марсі високі концентрації діоксиду кремнію - сліди рідкої води попередніх епох.

Таким чином, на думку дослідників Марс зберігав рідку воду набагато довше, ніж вважалося до цих пір, пише Phys.org.

Дослідникам вдалося виявити світлі відкладення, багаті силікатними мінералами, зокрема - діоксидом кремнію. Такі речовини характерні для водойм або тих місць, де водойми були раніше.

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"Концентрація діоксиду кремнію дуже висока навколо цих ореолів. Ця речовина мігрувала з дуже древніх осадових відкладень вище, до більш молодих", - говорить представник Лос-Аламоської національної лабораторії Дженс Фрайденванг, провідний автор дослідження.

Були проаналізовані дані, отримані за допомогою марсохода Curiosity. На знімках були видні області з високою концентрацією кремнеземів. Дослідження показало, що рідка вода не випарувалася з Марса, а пішла під поверхню. Вчені встановили, що ґрунтові води протягом тривалого часу текли через скелі.

"Метою місії Curiosity було вивчення того, чи був Марс колись жилим, і він успішно показав, що колись кратер Гейла був озером з водою, яку навіть можна було пити, але ми досі не знаємо, як довго зберігалися ці умови", – додає Дженс Фрайденванг.

Таким чином, досить імовірно, що придатні для життя умови зберігалися на Марсі набагато довше, ніж вчені припускали до цього.