Археологи знайшли в центрі Мехіко древній ацтекський храм

У храму була площадка на якій ацтеки грали в м'яч і здійснювали жертвоприношення, повідомляє DT.UA з посиланням на Phys.Org.

Відповідно до джерел, іспанський конкістадор Ернан Кортес спостерігав за ацтекською грою в м'яч в 1528. На гру його запросив останній імператор ацтеків Монтезума. На думку істориків, в гру були залучені гравці, які повинні були відбивати м'яч за допомогою стегон, а саме дійство часто було пов'язане з людськими жертвопринесеннями. Дослідники виявили 32 шийних кістки, які, на їхню думку, належали людям, принесеним в жертву під час ритуалу.

Читайте такожБіля берегів Сицилії археологи виявили масивний древній монументДо теперішнього часу збереглася тільки частина майданчика для гри в м'яч, яка, на думку вчених, досягала 50 м в довжину. Храм же є напівкруглою спорудою, яка стояла на прямокутному фундаменті. Довжина всієї будови досягала 30 м, а висота - чотирьох.

Раніше дослідники встановили, що ацтеки з'їдали іспанців, які приїхали завоювати їх. Історики проводили розкопки поселення ацтеків і дружніх їм племен, що знаходиться на схід від Мехіко. У ньому вчені виявили останки 15 іспанців, а також їх союзників - 45 кубинців африканського і індійського походження, жінок, дітей і 350 інших осіб, включаючи майя, які погодилися на співпрацю з конкістадорами. Всього вчені нарахували близько 550 осіб.