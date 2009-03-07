NASA запустило новий орбітальний телескоп для пошуку екзопланет

Національне космічне агентство США у суботу запустило орбітальний телескоп Kepler, призначений для пошуку екзопланет.

Як передає Лента.ру, на орбіту з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида апарат вивела ракета-носій Delta II.

Місія Kepler триватиме три з половиною роки. Весь цей час він спостерігатиме за близько 100 тисячами схожих на Сонце зірок, навколо яких можуть обертатися екзопланети. Апарат шукатиме планети, розташовані поза Сонячною системою, за допомогою транзитного методу. Коли планета проходить по диску своєї зірки, вона закриває від спостерігача частину її випромінювання. Аналізуючи коливання яскравості світил, астрономи можуть не тільки знаходити планети, але також приблизно оцінювати їхній розмір.

Kepler обертатиметься навколо Сонця по орбіті висотою в одну астрономічну одиницю, а вона дорівнює 150 мільйонам кілометрів і дорівнює відстані від Землі до Сонця. Фактично, Kepler повторюватиме шлях нашої планети, що обертається навколо Сонця. Таке розташування дозволяє телескопу постійно стежити за одними і тими ж зірками. Телескоп "Хаббл", наприклад, позбавлений цієї переваги.

Наразі астрономи знайшли більше 300 екзопланет. Більшість з них є газовими велетнями на зразок Юпітера. На таких планетах не можуть розвиватися організми земного типу, а саме населеність екзопланет, врешті решт, цікавить вчених. Kepler зможе знаходити планети меншого розміру, більш придатні для життя.